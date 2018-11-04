"Неинтересно говорить, как играем – автобусом, троллейбусом, поездом". Карпин – о футболе "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после ничьей с "Краснодаром" (2:2) в гостевом матче 13-го тура премьер-лиги назвал моменты в игре, которые его не устроили, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Вдобавок тренер высказался о действиях его команды первым номером.

– Доволен ли результатом? – перепросил Карпин. – Могли выиграть, могли проиграть. Сыграли вничью. Не доволен. Если бы выиграли – да, сказал бы, что доволен.

– "Ростов" обвиняли в том, что с топовыми командами он играет вторым номером. Второй матч подряд вы действуете с позиции силы. Готовы теперь и к такому футболу?

– Раз не выиграли, значит, не готовы. Совсем неинтересно говорить, как играем – автобусом, троллейбусом, поездом.

– Вообще как оцените игру?

– Разные отрезки были. В первом тайме был доволен в первые 15-20 минут, но потом были необоснованные потери мяча. Во втором тайме стало лучше, но игра была более открытой, чем это у нас бывает. "Краснодар" имел пространство, хотя при позиционной обороне у нас проблем больших не было. Но не порадовал, а даже расстроил первый гол. С "Локомотивом" пропустили почти такой же, после аута. Расслабляться нельзя ни на секунду.

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