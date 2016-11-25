16:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Нехайчик - в стартовом составе "Оренбурга" на матч с "Уфой"

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Стали известны составы "Уфы" и "Оренбурга" на стартовый матч 15-го тура премьер-лиги. С первых минут на поле появится лучший бомбардир гостей Павел Нехайчик. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Уфа": Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Безденежных, Ванек, Игбун.

Запасные - Шелия, Никитин, Сафрониди, Зубарев, Батютин, Обляков, Кротов, Диегу Карлос, Марсинью.

"Оренбург": Гутор, Полуяхтов, Ойеволе, Жунич, Бреев, Кацалапов, Воробьев, Афонин, Нехайчик, Коронов, Делькин. 

Запасные - Абакумов, Руденко, Шогенов, Померко, Батов, Парняков, Ефремов, Бамба, Саная. 

Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Уфа" - "Оренбург"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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