Нехайчик оформил первый белорусский хет-трик за 12 лет

Полузащитник "Оренбурга" Павел Нехайчик стал четвертым белорусским футболистом, забившим три мяча в одном матче чемпионата России. Отличился хавбек в матче 10-го тура чемпионата России против "Томи" (3:1).

Ранее хет-трики оформляли Максим Ромащенко (дважды), Сергей Герасимец и Константин Коваленко. Причем хет-трики Ромащенко и Нехайчика разделили 12 лет. Любопытно, что до матча с "Томью" Нехайчик в чемпионатах России отличился лишь дважды. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хет-трики белорусов в чемпионатах России