Нехайчик оформил первый белорусский хет-трик за 12 лет

Полузащитник "Оренбурга" Павел Нехайчик стал четвертым белорусским футболистом, забившим три мяча в одном матче чемпионата России. Отличился хавбек в матче 10-го тура чемпионата России против "Томи" (3:1).
Ранее хет-трики оформляли Максим Ромащенко (дважды), Сергей Герасимец и Константин Коваленко. Причем хет-трики Ромащенко и Нехайчика разделили 12 лет. Любопытно, что до матча с "Томью" Нехайчик в чемпионатах России отличился лишь дважды. (Кирилл БУРДАКОВ)
Хет-трики белорусов в чемпионатах России
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Минуты
|
09.11.1997
|
Максим РОМАЩЕНКО
|
Динамо
|
КАМАЗ (д)
|
6:1
|
55’, 58’, 77’, 82’
|
01.07.1998
|
Сергей ГЕРАСИМЕЦ
|
Зенит
|
Тюмень (г)
|
5:0
|
13’, 56’, 76’
|
08.06.2000
|
Константин КОВАЛЕНКО
|
Черноморец
|
Кр.Советов (д)
|
3:0
|
16’, 48’, 76’
|
18.09.2004
|
Максим РОМАЩЕНКО
|
Динамо
|
Амкар (д)
|
3:1
|
72’, 85’, 88’
|
16.10.2016
|
Павел НЕХАЙЧИК
|
Оренбург
|
Томь (д)
|
3:1
|
12’, 42’, 90+2’