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Нехайчик оформил первый белорусский хет-трик за 12 лет

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Полузащитник "Оренбурга" Павел Нехайчик стал четвертым белорусским футболистом, забившим три мяча в одном матче чемпионата России. Отличился хавбек в матче 10-го тура чемпионата России против "Томи" (3:1).

Ранее хет-трики оформляли Максим Ромащенко (дважды), Сергей Герасимец и Константин Коваленко. Причем хет-трики Ромащенко и Нехайчика разделили 12 лет. Любопытно, что до матча с "Томью" Нехайчик в чемпионатах России отличился лишь дважды. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хет-трики белорусов в чемпионатах России

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Минуты

09.11.1997

Максим РОМАЩЕНКО

Динамо

КАМАЗ (д)

6:1

55’, 58’, 77’, 82’

01.07.1998

Сергей ГЕРАСИМЕЦ

Зенит

Тюмень (г)

5:0

13’, 56’, 76’

08.06.2000

Константин КОВАЛЕНКО

Черноморец

Кр.Советов (д)

3:0

16’, 48’, 76’

18.09.2004

Максим РОМАЩЕНКО

Динамо

Амкар (д)

3:1

72’, 85’, 88’

16.10.2016

Павел НЕХАЙЧИК

Оренбург

Томь (д)

3:1

12’, 42’, 90+2’
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