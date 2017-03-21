Нехайчик будет тренироваться индивидуально на сборе в Турции

Пресс-атташе "Оренбурга" Алексей Сорокин сообщил, что полузащитник Павел Нехайчик будет заниматься по индивидуальной программе на сборе в Турции во время перерыва на матчи сборных. В среду команда отправится в Турцию, а оттуда полетит в Москву на матч 21-го тура со "Спартаком".

- У нас все в строю перед этим контрольным сбором, новых травм нет, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина. - По-прежнему травмирован Нехайчик, который травмировался на заключительной стадии зимних сборов – он будет тренироваться в Турции индивидуально, врачи пока не называют сроки его восстановления. Также все еще травмирован Георгий Габулов – остальные будут готовиться к матчу со "Спартаком" в общей группе.