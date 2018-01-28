19:39 | Футбол — РФПЛ

Неберущийся. Видео эффектного гола Дзагоева

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ЦСКА в Твиттере опубликовал видеоролик с тренировки, на котором показано, как полузащитник Алан Дзагоев эффектным ударом отправляет мяч в дальний верхний угол ворот. Армейцы находятся на учебно-тренировочном сборе в Кампоаморе, где готовятся ко второй части сезона.

Напомним, первый товарищеский матч ЦСКА на втором сборе состоится 29 января, соперником команды Виктора Гончаренко станет "Пяст". Начало игры – 18.00 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Michaell

Гол самый обычный. Посмотрите гол Терентьева из Зенита во втором товарищеском матче на сборах против Славии. Вот это неберущийся. А это так показуха для видео.

20:05