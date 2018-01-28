Неберущийся. Видео эффектного гола Дзагоева

ЦСКА в Твиттере опубликовал видеоролик с тренировки, на котором показано, как полузащитник Алан Дзагоев эффектным ударом отправляет мяч в дальний верхний угол ворот. Армейцы находятся на учебно-тренировочном сборе в Кампоаморе, где готовятся ко второй части сезона.

Напомним, первый товарищеский матч ЦСКА на втором сборе состоится 29 января, соперником команды Виктора Гончаренко станет "Пяст". Начало игры – 18.00 по московскому времени.