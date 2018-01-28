Неберущийся. Видео эффектного гола Дзагоева

ЦСКА в Твиттере опубликовал видеоролик с тренировки, на котором показано, как полузащитник Алан Дзагоев эффектным ударом отправляет мяч в дальний верхний угол ворот. Армейцы находятся на учебно-тренировочном сборе в Кампоаморе, где готовятся ко второй части сезона.
Напомним, первый товарищеский матч ЦСКА на втором сборе состоится 29 января, соперником команды Виктора Гончаренко станет "Пяст". Начало игры – 18.00 по московскому времени.
🔥 Неберущийся ⚽ в исполнении Алана Дзагоева на сегодняшней тренировке 😎 pic.twitter.com/aTa0ROHYio– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 28 января 2018 г.
Michaell
Гол самый обычный. Посмотрите гол Терентьева из Зенита во втором товарищеском матче на сборах против Славии. Вот это неберущийся. А это так показуха для видео.
20:05