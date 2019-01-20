"Не собираюсь заканчивать". Ребров опубликовал фото с больничной койки

Голкипер "Спартака" Артем Ребров в своем Инстаграме опубликовал фото из больницы. Он дал понять, что не собирается заканчивать с футболом.

- Да не собираюсь заканчивать! "Спартак", скоро буду. #никогданесдаваться, - написал футболист.

Ранее главный тренер "красно-белых" Олег Кононов заявил, что Ребров может пропустить остаток сезона из-за проблем с плечом. 34-летний вратарь в текущем сезоне провел шесть матчей за "Спартак", в которых пропустил шесть мячей и дважды отыграл "на ноль".

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