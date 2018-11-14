18:28 | Футбол — РПЛ

"Не смешно". Кокорин ответил на вопрос о новом сокамернике

Александр Кокорин. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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У нападающего "Зенита"  Александра Кокорина, находящегося в СИЗО "Бутырка", сменился сокамерник. Это гражданин Украины, работавший в Москве курьером и подозреваемый в мошенничестве.

- Не смешно, - приводит ответ Кокорина на вопрос о взаимоотношениях с сокамерником "МК" со ссылкой на правозащитницу Еву Меркачеву, добавляя, что футболист во время визита общественников был мрачным и неразговорчивым.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара"  Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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Дополнительная информация

https://www.mk.ru/social/2018/11/14/pavel-mamaev-sdelal-v-kamere-ikonostas.html

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