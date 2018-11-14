"Не смешно". Кокорин ответил на вопрос о новом сокамернике

У нападающего "Зенита" Александра Кокорина, находящегося в СИЗО "Бутырка", сменился сокамерник. Это гражданин Украины, работавший в Москве курьером и подозреваемый в мошенничестве.

- Не смешно, - приводит ответ Кокорина на вопрос о взаимоотношениях с сокамерником "МК" со ссылкой на правозащитницу Еву Меркачеву, добавляя, что футболист во время визита общественников был мрачным и неразговорчивым.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн