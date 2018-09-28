"Не пугай, Алана!". Развод Мамаевых взбудоражил публику

В сети бурно реагируют на новость о разводе полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева со своей женой Аланой.

- Не пугай, Алана! У вас идеальная семья - пишет один из пользователей в комментарии под ее записью в Инстаграме. - Алана, я женюсь на тебе, - уверяет другой. - Ну, сейчас понесется, - добавляет третий.

Часть комментаторов не может поверить в случившееся.

- Только не ваша пара!, - говорится в одном из откликов.

Ранее Алана Мамаева написала в Инстаграме: "присоединяюсь к отряду одиноких мам". Позднее она подтвердила, что разводится с футболистом.

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