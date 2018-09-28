"Не пугай, Алана!". Развод Мамаевых взбудоражил публику

В сети бурно реагируют на новость о разводе полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева со своей женой Аланой.
- Не пугай, Алана! У вас идеальная семья - пишет один из пользователей в комментарии под ее записью в Инстаграме. - Алана, я женюсь на тебе, - уверяет другой. - Ну, сейчас понесется, - добавляет третий.
Часть комментаторов не может поверить в случившееся.
- Только не ваша пара!, - говорится в одном из откликов.
Ранее Алана Мамаева написала в Инстаграме: "присоединяюсь к отряду одиноких мам". Позднее она подтвердила, что разводится с футболистом.
Все о чемпионате России - здесь.
Присоединяюсь к отряду одиноких мам🛫👋
Публикация от Аlana🌴 (@alana_mamaeva) 28 Сен 2018 в 4:22 PDT
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