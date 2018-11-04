Не порвали. Эмоции актера Назарова на трибуне "Спартака"

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров эмоционально вел себя по ходу домашнего матча 13-го тура премьер-лиги с "Уралом". Красно-белые уступили гостям со счетом 1:2 и проиграли на своем поле четвертую подряд встречу РПЛ.

Назаров известен своими стихотворениями о "Спартаке". Одно из них, с критикой Массимо Карреры, в середине сентября привело к скандалу - посту с произведением на одном из фанатских аккаунтов в Инстаграме поставил отметку нравится капитан Денис Глушаков, который был выведен из состава вместе с защитником Андреем Ещенко (он лайкнул не расшифровку стихотворения, а оригинальное видео). Оба вернулись из молодежки только после отставки итальянского тренера в середине октября.

Перед матчем с "Уралом" Назаров опубликовал очередное произведение. В нем он выразил пожелание:

- Забудем грязь поганых слов,

Долой кричалки, свист и дрязги,

Пусть будет в деле Глушаков,

Чтоб разорвать "Урал" и Глазго!

Глушаков сегодня остался в запасе. При этом полузащитника снова освистывали и оскорбляли болельщики красно-белых. В следующей игре "Спартак" в четверг, 8 ноября, на своем поле примет "Рейнджерс" в Лиге Европы.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам