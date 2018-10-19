"Не хочу, чтобы Денис пришел в суд". Дарья Глушакова впервые прокомментировала бракоразводный процесс

Жена полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова – Дарья явилась в Никулинский районный суд Москвы, где сегодня пройдет заседание по бракоразводному делу, а также по определению местожительства их детей.

16 октября суд перенес рассмотрение на три дня, чтобы сторона Глушакова смогла ознакомиться с новыми доказательствами, представленными истцами.

24 сентября хавбек подал иск в районный суд Миллерово к своей супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей в размере 80 тысяч рублей в месяц. Сторона Дарьи сумела убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства семьи. При этом по словам Сергея Жорина, адвоката Дарьи, Глушаков вывел с общих счетов порядка 300 миллионов рублей, когда суд вынес решение о наложении ареста на совместно нажитое имущество и недвижимость супругов.

– Придет ли Денис на заседание суда? – вопрос Дарье.

– Не в курсе.

– Хотите, чтобы он пришел?

– Нет.

– Вы претендуете на совместно нажитое имущество?

– Не обсуждается. Без комментариев. (Арман Мкртчян)