Не футболом единым. Новогоднее убранство стадиона и парка "Краснодар"

"Краснодар" в своем официальном youtube - канале опубликовал новое видео. В ролике демонстрируется новогоднее оформление домашнего стадиона "быков", а также парка, прилегающего к территории арены. Кадры сопровождаются музыкой из балета "Щелкунчик", написанного русским композитором Петром Чайковским.



"Краснодар" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка после 17 туров. "Быки" на один балл отстают от идущего первым "Зенита".

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