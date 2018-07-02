17:02 | Футбол — РФПЛ

"Не берем по объявлению!" Предупреждение от "Зенита" о ложной информации по набору игроков


"Зенит" на официальном сайте выступил с заявлением по поводу участившихся случаях публикации недостоверных сведений о наборе игроков в клуб. Питерцы отметили, что сообщения о проведении просмотров футболистов в "Зенит-2" и молодежный состав в социальных сетях распространяют мошенники.

"Зенит" категорически опровергает эту информацию, призывает сохранять бдительность и не реагировать на сообщения злоумышленников, – говорится в сообщении клуба. – Подробная информация об условиях и сроках отбора игроков в академию клуба и филиалы доступна в соответствующем разделе сайта академии".

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