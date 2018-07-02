"Не берем по объявлению!" Предупреждение от "Зенита" о ложной информации по набору игроков

"Зенит" на официальном сайте выступил с заявлением по поводу участившихся случаях публикации недостоверных сведений о наборе игроков в клуб. Питерцы отметили, что сообщения о проведении просмотров футболистов в "Зенит-2" и молодежный состав в социальных сетях распространяют мошенники.

"Зенит" категорически опровергает эту информацию, призывает сохранять бдительность и не реагировать на сообщения злоумышленников, – говорится в сообщении клуба. – Подробная информация об условиях и сроках отбора игроков в академию клуба и филиалы доступна в соответствующем разделе сайта академии".

В "Зенит" не берут по объявлению: остерегайтесь ложной информации о проведении просмотров футболистов ‼



Сине-бело-голубые предупреждают об участившихся случаях публикации недостоверных сведений о наборе игроков в клуб: https://t.co/CSgxzgkmDv pic.twitter.com/Kx0vjaUtJX – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 2 июля 2018 г.

Таблица переходов РФПЛ //

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