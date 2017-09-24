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21:58 | Футбол — РФПЛ

Называли ли Лунева бесстрашным? Отвечает вратарь "Зенита"


Вратарь "Зенита" Андрей Лунев после победы над "Краснодаром" (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России остался доволен тем, что команде удалось оторваться от преследователей по турнирной таблице. Голкипер не стал судить, оправдала ли себя вывеска встречи первой и третьей команд лиги по содержанию.

 
Сегодня. Краснодар. &quot;Краснодар&quot; - &quot;Зенит&quot; - 0:2. В игре - Андрей ЛУНЕВ.Лунев - 7,5 за суперсэйвы. "Краснодар" - "Зенит". Оценки "СЭ"

– Вас никто никогда не называл "Андрей Бесстрашный"?

– За что?

– 79-я минута, такой выход…

– Нужно было просто принять решение. Так получилось, – приводит слова Лунева официальный сайт "Зенита".

– Как в целом для вас игра сложилась? Не устали?

– Только в концовочке были два момента, а так – вы сами видели, без моментов почти.

- Тяжело далась игра?

– Немного душно было, а так – нормально.

– Получились два разных тайма?

– Конечно, разные – вышли на первую половину со счетом 0:0, а на вторую – 2:0 уже вели. Чуть-чуть успокоились, играли по счету. Но старались не обращать внимание на результат и гнуть свою линию. Как получилось – сами все видели.

– "Краснодар" оказал достойное сопротивление?

– Мы забили два, они ни одного не забили. Результат есть. А игру оценивают тренеры и специалисты.

– Громкая вывеска себя оправдала по содержанию игры?

– Пусть оценивают специалисты, болельщики – понравилось им или нет. Как футболисту "Зенита", мне понравилось – счет на табло, оторвались чуть больше. Поэтому я доволен.

Текстовая трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-09-24-andrey-lunev-v-epizode-na-79-y-minute-nuzhno-bylo-prosto-prinyat-reshenie-.htm

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