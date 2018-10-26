Названа дата церемонии открытия нового стадиона "Динамо"

Торжественная церемония открытия комплекса "ВТБ Арена", построенного на месте старого стадиона "Динамо" в Москве, состоится 2 декабря 2018 года, сообщил телеканалу "360" источник, знакомый с ситуацией.
Участие в мероприятии примут руководство, ветераны и болельщики футбольного и хоккейного "Динамо", руководство банка ВТБ, а также представители мэрии Москвы.
Новый футбольный стадион "Динамо" будет рассчитан на 26 тысяч зрителей.
Дополнительная информация
https://360tv.ru/news/sport/tseremonija-otkrytija-novogo-stadiona-dinamo-sostoitsja-2-dekabrja/
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