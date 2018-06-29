13:11 | Футбол — РФПЛ

Назван список 33 лучших игроков сезона в РФПЛ

Список лучших игроков сезона в чемпионате России. Фото "СЭ"
Список лучших игроков сезона в чемпионате России. Фото "СЭ"

Обнародован список лучших игроков сезона в чемпионате России согласно анкете РФС.

В список вошли:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринату Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит").

Правые защитники: Мариу Фернандес (ЦСКА), Игорь Смольников ("Зенит"), Владислав Игнатьев ("Локомотив").

Правые центральные защитники: Соломон Кверквелия ("Локомотив"), Василий Березуцкий (ЦСКА), Бранислав Иванович ("Зенит").

Левые центральные защитники: Андреас Гранквист ("Краснодар"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак").

Левые защитники: Доменико Кришито ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Рубин"), Дмитрий Комбаров ("Спартак").

Опорные полузащитники: Игорь Денисов ("Локомотив"), Фернанду ("Спартак"), Понтус Вернблум (ЦСКА).

Правые полузащитники: Алексей Миранчук ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит").

Центральные полузащитники: Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар").

Левые полузащитники: Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Квинси Промес ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит").

Правые нападающие: Александр Кокорин ("Зенит"), Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Чалов (ЦСКА).

Левые нападающие: Федор Смолов ("Краснодар"), Луиз Адриану ("Спартак"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив").

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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