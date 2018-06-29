Назван список 33 лучших игроков сезона в РФПЛ

В список вошли:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринату Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит").
Правые защитники: Мариу Фернандес (ЦСКА), Игорь Смольников ("Зенит"), Владислав Игнатьев ("Локомотив").
Правые центральные защитники: Соломон Кверквелия ("Локомотив"), Василий Березуцкий (ЦСКА), Бранислав Иванович ("Зенит").
Левые центральные защитники: Андреас Гранквист ("Краснодар"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак").
Левые защитники: Доменико Кришито ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Рубин"), Дмитрий Комбаров ("Спартак").
Опорные полузащитники: Игорь Денисов ("Локомотив"), Фернанду ("Спартак"), Понтус Вернблум (ЦСКА).
Правые полузащитники: Алексей Миранчук ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит").
Центральные полузащитники: Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар").
Левые полузащитники: Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Квинси Промес ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит").
Правые нападающие: Александр Кокорин ("Зенит"), Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Чалов (ЦСКА).
Левые нападающие: Федор Смолов ("Краснодар"), Луиз Адриану ("Спартак"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив").
Дополнительная информация
- Рубин
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Дмитрий Комбаров
- Василий Березуцкий
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Маринату Гильерме
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Игорь Денисов
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Юрий Жирков
- Владислав Игнатьев
- Бранислав Иванович
- Федор Смолов
- Луиз Адриану
- Доменико Кришито
- Джефферсон Фарфан
- Юрий Газинский
- Соломон Кверквелия
- Понтус Вернблум
- Мариу Фернандес
- Алексей Миранчук
- Квинси Промес
- Роман Зобнин
- Андреас Гранквист
- Александр Головин
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Далер Кузяев
- Фернанду Лукас Мартинс
- Андрей Лунев
- Георгий Джикия
- Федор Чалов