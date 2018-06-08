Назван еще один помощник Карреры в "Спартаке"

Специалист по физподготовке Рамиль Шарипов вошел в штаб главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с Шариповым рассчитано до 31 мая 2019 года.
С января 2017 года специалист работал тренером по физподготовке в "Спартаке-2", куда перешел из дубля московской команды. До красно-белых Шарипов трудился в "Рубине".
Отметим, что ранее в штаб Карреры вошли два испанских тренера Рауль Рианчо и Висенте Гомес Фернандес.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-06-08-sharipov_stal_odnim_iz_assistentov_karrery/