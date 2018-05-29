"Назначение прошло быстро, с элементами неожиданности". Сергей Семак - о "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал журналистам, как прошла встреча с фанатами клуба, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Сегодня было объявлено о заключении контракта с Семаком. После этого он встретился с болельщиками на стадионе "Петровский".

– Как прошла встреча с болельщиками?

– Изначально встреча планировалась в Удельном парке (на базе "Зенита" – Прим. "СЭ"), но потом все изменилось. Ребята попросили на пять минут подъехать, я сказал, что никаких проблем нет, ведь время есть. Приятно внимание болельщиков. Я прекрасно понимаю, что нахожусь в самом начале пути. Сложно что-то сказать, кроме того, что сейчас будет много работы. Это шаг вперед в моей карьере.

– О чем шел разговор?

– Общие фразы о команде. О том, что бы хотелось видеть болельщикам.

– Легко согласились на предложение "Зенита"?

– Легко не бывает в такой ситуации. Любое решение дается сложно. Но если берешься за какое-то дело, нужно стараться делать его на максимуме. Назначение прошло быстро, с элементами неожиданности.