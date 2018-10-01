Назаров записал новый стих о "Спартаке" и Каррере. Видео

Народный артист России, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после матча команды с "Ростовом" (0:1) опубликовал в Инстаграме новый стих. Он посвящен команде и главному тренеру Массимо Каррере.
Текст стиха:
На стадионе - 30 с лишним, а у экранов - сотни тысяч.
И снова - ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?
Тех 30, что на стадионе, или всех тех, кто у экранов?
А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?
Все 30 тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе.
А парни в поле не хотели. А может, их не научили?
"Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!"
Кричал им тренер, утопая в короне, для него огромной.
И 30 с лишним замолчали, а сотни с лишним приуныли.
И выпили глоток печали, досадой жгучей закусили.
Не поняли все 30 с гаком и сотни тысяч на диване
За что нас били в этой драке на нашей же родной поляне?!
Напомним, что ранее игроки красно-белых Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили лайк записи Назарова с критикой Карреры. После этого оба футболиста были отстранены от работы с первой командой. Тогда Назаров также написал стих.
Назаров: "Ну что еще должно случиться, Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица, А наше счастье - не Каррера. С ним нет полета и простора - одна украденная радость. И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность. Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает. И нет яиц от этой птицы, И съесть нельзя, и не летает"
Накануне Глушаков лайкнул пост с Каррерой на фото.
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