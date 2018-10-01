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Назаров записал новые стихи о "Спартаке" и Каррере. Видео

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Народный артист России, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после матча команды с "Ростовом" (0:1) опубликовал в Инстаграме новые стихи. Он посвящен команде и главному тренеру Массимо Каррере.

Текст стиха:

На стадионе - 30 с лишним, а у экранов - сотни тысяч.

И снова - ничего не вышло. Кого еще Каррере высечь?

Тех 30, что на стадионе, или всех тех, кто у экранов?

А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?

Все 30 тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе.

А парни в поле не хотели. А может, их не научили?

"Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!"

Кричал им тренер, утопая в короне, для него огромной.

И 30 с лишним замолчали, а сотни с лишним приуныли.

И выпили глоток печали, досадой жгучей закусили.

Не поняли все 30 с гаком и сотни тысяч на диване

За что нас били в этой драке на нашей же родной поляне?!

 

Напомним, что ранее игроки красно-белых Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили лайк записи Назарова с критикой Карреры. После этого оба футболиста были отстранены от работы с первой командой. Тогда Назаров также написал стих.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назаров: "Ну что еще должно случиться, Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица, А наше счастье - не Каррера. С ним нет полета и простора - одна украденная радость. И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность. Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает. И нет яиц от этой птицы, И съесть нельзя, и не летает"

Допис, поширений КРАСНО - БЕЛЫЕ 🔝 (@fcsm_msk) 17 Вер 2018 р. о 9:23 PDT

 

Накануне Глушаков лайкнул пост с Каррерой на фото.

Все о чемпионате России - здесь.

Турнирная таблица чемпионата.

Спартак - Ростов

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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/dmitry_nazarov_official/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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