Назаров сочинил стих про Дзюбу

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал стих, посвященный экс-нападающему красно-белых Артему Дзюбе. На днях 29-летний форвард на правах аренды перешел из "Зенита" в тульский "Арсенал".

Стих Назарова про Дзюбу:

Уйдя из Спартака за "златом",

Он на судьбу нашел управу,

Он шел играть не за зарплату,

А за трофеи и за славу.

Все ближе золота медали,

Поймите парня и простите,

Стать чемпионом в Арсенале,

Гораздо легче, чем в Зените.

Лучшее, что могло случиться с Дзюбой