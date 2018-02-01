14:26 | Футбол — РФПЛ

Назаров сочинил стих про Дзюбу

Дмитрий НАЗАРОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Дмитрий НАЗАРОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал стих, посвященный экс-нападающему красно-белых Артему Дзюбе. На днях 29-летний форвард на правах аренды перешел из "Зенита" в тульский "Арсенал".

Стих Назарова про Дзюбу: 

Уйдя из Спартака за "златом",

Он на судьбу нашел управу,

Он шел играть не за зарплату,

А за трофеи и за славу.

Все ближе золота медали,

Поймите парня и простите,

Стать чемпионом в Арсенале,

Гораздо легче, чем в Зените.

Лучшее, что могло случиться с Дзюбой

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КОММЕНТАРИИ (34)
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Дядька

maak _________ да ладно! Запитерские как раз не страдают слащавостью и манией величия. Просто не признают религию кб-шников, что последних очень злит ) Ведь других аргументов кроме своей религии у кб нет.

21:35

maak

Дядька Адептами себя ведут запитерные. Перечитай их посты и поймешь почему они становятся сектой хуже, чем в Спартаке.

20:54

Хидетоши Наката

Стыдно за такого «горе-болельщика» родного клуба. Стыдно. Не обращай внимания Артём.

20:37

Пиитерец

Не понимаю гонева на Назарова, хоть и болельщик Зенита. Подтрунивание, подтролливание и даже корректное глумление над командами соперников, их игроками и болелами - это неотъемлемая и важная часть культуры боления, придающая этому процессу особый колорит и остроту. И возраст глумящегося значения не имеет. Что же непосредственно до творения господина Назарова, то стихо добротное, забавное. Не графомания, однозначно! Это я вам как заслуженный пиит утверждаю, состоящий в союзах и увенчанный лауреатствами. :)))

20:18

kaduly

Это произведение после третьего стакана.

19:36

A-M-E 777

КРАСАПЕТ))))))))

19:17

Jean4

Бомжи и Дзюба достойны друг друга, что тут еще можно сказать.)

19:15

andreichf

Ребята , все сходится!!! Назаров -П.О.В.А.Р

19:10

Вед. спец.

Служил Назаров поваришкой, Гаврила булку испекал.

18:42

alur66

Чем старше-тем тупее-так что ли -НАЗАРОВ?

18:35

Бу-га-га!

Ещё и пиит? Какая разносторонняя личность...

18:06

Mississippi

Вроде бы уважаемый, взрослый и, как мне казалось, адекватный человек, НО нет.

17:59

sergey.v1968

Не хочу на личности уважаемых форумчан, просто скажу свою точку зрения на стих и вокруг него ситуацию: 1) болею за Спартак, 2) к Дзюбе отношение крайне негативное - не только из-за перехода, вообще редкостный балабол и слишком сильно сам себя переоценивающий, 3) стих у Назарова неплохой вышел, и смысл есть, и очень похож на пародии Иванова (кто помнит - поймёт, о каком я Иванове, - о том, кто при жизни на раз-два высмеивал идиотские совковые стихи). Всё бы хорошо, НО: Назарова стало слишком много после выигрыша крайнего золота, и он стал, видимо, слишком стар, раз из него в таком количестве полилась желчь (знаю, о чём говорю, - тоже старею и изредка желчи больше выходит из уст, чем следовало бы). В конце концов, уважаемый человек, но пусть бы подумал трижды, прежде чем вступать в полемику - заочную! - с Дзюбой, будучи двукратно старше (читай - должен был бы быть умнее). Имхо

17:19

Коновалл

Perasperas -------------- Коновалл, есть нюансы: "спазм -маразм", "спазмы -маразмы". Сочини сам чего-нибудь. 15:57-----------------------Легко.

16:54

Паснаход

Сказочный... поэт

16:43

Дядька

На самом деле, на этот раз у Назарова-таки получилось! Смысл стиха оказался на редкость тонким. А именно - что же ты, Артем, так плохо в Зените играл, что не смог с ним ничего выиграть? Ну ничего, теперь с Арсеналом точно "выиграешь". Но глупым свинкам смотрю вся эта тонкость оказалась недоступна, они почему-то вдруг увидели троллинг Зенита ) Кстати, останься Тёма в Спартаке, не факт что эта команда что-либо выиграла и по сей день, ой не факт... Так что адептам секты святой свинки нужно быть багодарными Артему, а не злиться на него почем зря.

16:31

К.Б.Ын

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как строится "Зенит-Арена". )))))

16:27

Russellmoto

Красавчег!! Остро!))

16:24

К.Б.Ын

Молодец, Дима Назаров !!! ЗЫ: немытую бомжатню распустят после 18 марта 2018 г. !

16:04

Perasperas

Holl&#228;nder-Michel Актеришка решил блеснуть умом, Да не учёл того, что уж сражён маразмом… … Мораль — не следует трепаться языком, Коль разум преждевременно скрутило спазмом… 15:08-----------------------------------Ты - король рифмы. Рифма "маразм - спазм" может смело может поспорить за первое место с рифмой кеды-полукеды. Коновалл, есть нюансы: "спазм -маразм", "спазмы -маразмы". Сочини сам чего-нибудь.

15:57

баламошка

"Стать чемпионом в Арсенале, Гораздо легче, чем в Зените". Л//////////////Бугага) Не только смешно, но и правдиво.

15:45

Несвин

Don________У меня кумиров нет. Он пожалуй кумир твой, да и всей красно-белой сви.но.фермы

15:42

Mad Butcher

Ахах слегка опустил бомжиков вместе с дзю

15:24

Несвин

А что это за невзрачно-неприветливый усач на фотографии? Это не тот ли субьект который бегает со сковородкой, ножом и в поварском колпаке на одном из второсортных телеканалов?

15:22

Igrok Igorek

Назаров падает все ниже.

15:12

sten312

Назаров,вроде взрослый мужик,а уровень школьника.

15:11

Holländer-Michel

Актеришка решил блеснуть умом, Да не учёл того, что уж сражён маразмом… … Мораль — не следует трепаться языком, Коль разум преждевременно скрутило спазмом…

15:08

Igocha

красава

15:08

Патриот Сибири

Теперь Дзюба будет обходить Шашлыкoff стороной :)

15:00

oralik

Молодец! Знатно окунул дзюбиньо

14:56