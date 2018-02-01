Назаров сочинил стих про Дзюбу

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал стих, посвященный экс-нападающему красно-белых Артему Дзюбе. На днях 29-летний форвард на правах аренды перешел из "Зенита" в тульский "Арсенал".
Стих Назарова про Дзюбу:
Уйдя из Спартака за "златом",
Он на судьбу нашел управу,
Он шел играть не за зарплату,
А за трофеи и за славу.
Все ближе золота медали,
Поймите парня и простите,
Стать чемпионом в Арсенале,
Гораздо легче, чем в Зените.
Дядька
maak _________ да ладно! Запитерские как раз не страдают слащавостью и манией величия. Просто не признают религию кб-шников, что последних очень злит ) Ведь других аргументов кроме своей религии у кб нет.
21:35
maak
Дядька Адептами себя ведут запитерные. Перечитай их посты и поймешь почему они становятся сектой хуже, чем в Спартаке.
20:54
Хидетоши Наката
Стыдно за такого «горе-болельщика» родного клуба. Стыдно. Не обращай внимания Артём.
20:37
Пиитерец
Не понимаю гонева на Назарова, хоть и болельщик Зенита. Подтрунивание, подтролливание и даже корректное глумление над командами соперников, их игроками и болелами - это неотъемлемая и важная часть культуры боления, придающая этому процессу особый колорит и остроту. И возраст глумящегося значения не имеет. Что же непосредственно до творения господина Назарова, то стихо добротное, забавное. Не графомания, однозначно! Это я вам как заслуженный пиит утверждаю, состоящий в союзах и увенчанный лауреатствами. :)))
20:18
kaduly
Это произведение после третьего стакана.
19:36
A-M-E 777
КРАСАПЕТ))))))))
19:17
Jean4
Бомжи и Дзюба достойны друг друга, что тут еще можно сказать.)
19:15
andreichf
Ребята , все сходится!!! Назаров -П.О.В.А.Р
19:10
Вед. спец.
Служил Назаров поваришкой, Гаврила булку испекал.
18:42
alur66
Чем старше-тем тупее-так что ли -НАЗАРОВ?
18:35
Бу-га-га!
Ещё и пиит? Какая разносторонняя личность...
18:06
Mississippi
Вроде бы уважаемый, взрослый и, как мне казалось, адекватный человек, НО нет.
17:59
sergey.v1968
Не хочу на личности уважаемых форумчан, просто скажу свою точку зрения на стих и вокруг него ситуацию: 1) болею за Спартак, 2) к Дзюбе отношение крайне негативное - не только из-за перехода, вообще редкостный балабол и слишком сильно сам себя переоценивающий, 3) стих у Назарова неплохой вышел, и смысл есть, и очень похож на пародии Иванова (кто помнит - поймёт, о каком я Иванове, - о том, кто при жизни на раз-два высмеивал идиотские совковые стихи). Всё бы хорошо, НО: Назарова стало слишком много после выигрыша крайнего золота, и он стал, видимо, слишком стар, раз из него в таком количестве полилась желчь (знаю, о чём говорю, - тоже старею и изредка желчи больше выходит из уст, чем следовало бы). В конце концов, уважаемый человек, но пусть бы подумал трижды, прежде чем вступать в полемику - заочную! - с Дзюбой, будучи двукратно старше (читай - должен был бы быть умнее). Имхо
17:19
Коновалл
Perasperas -------------- Коновалл, есть нюансы: "спазм -маразм", "спазмы -маразмы". Сочини сам чего-нибудь. 15:57-----------------------Легко.
16:54
Паснаход
Сказочный... поэт
16:43
Дядька
На самом деле, на этот раз у Назарова-таки получилось! Смысл стиха оказался на редкость тонким. А именно - что же ты, Артем, так плохо в Зените играл, что не смог с ним ничего выиграть? Ну ничего, теперь с Арсеналом точно "выиграешь". Но глупым свинкам смотрю вся эта тонкость оказалась недоступна, они почему-то вдруг увидели троллинг Зенита ) Кстати, останься Тёма в Спартаке, не факт что эта команда что-либо выиграла и по сей день, ой не факт... Так что адептам секты святой свинки нужно быть багодарными Артему, а не злиться на него почем зря.
16:31
К.Б.Ын
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как строится "Зенит-Арена". )))))
16:27
Russellmoto
Красавчег!! Остро!))
16:24
К.Б.Ын
Молодец, Дима Назаров !!! ЗЫ: немытую бомжатню распустят после 18 марта 2018 г. !
16:04
Perasperas
Holländer-Michel Актеришка решил блеснуть умом, Да не учёл того, что уж сражён маразмом… … Мораль — не следует трепаться языком, Коль разум преждевременно скрутило спазмом… 15:08-----------------------------------Ты - король рифмы. Рифма "маразм - спазм" может смело может поспорить за первое место с рифмой кеды-полукеды. Коновалл, есть нюансы: "спазм -маразм", "спазмы -маразмы". Сочини сам чего-нибудь.
15:57
баламошка
"Стать чемпионом в Арсенале, Гораздо легче, чем в Зените". Л//////////////Бугага) Не только смешно, но и правдиво.
15:45
Несвин
Don________У меня кумиров нет. Он пожалуй кумир твой, да и всей красно-белой сви.но.фермы
15:42
Mad Butcher
Ахах слегка опустил бомжиков вместе с дзю
15:24
Несвин
А что это за невзрачно-неприветливый усач на фотографии? Это не тот ли субьект который бегает со сковородкой, ножом и в поварском колпаке на одном из второсортных телеканалов?
15:22
Igrok Igorek
Назаров падает все ниже.
15:12
sten312
Назаров,вроде взрослый мужик,а уровень школьника.
15:11
Holländer-Michel
Актеришка решил блеснуть умом, Да не учёл того, что уж сражён маразмом… … Мораль — не следует трепаться языком, Коль разум преждевременно скрутило спазмом…
15:08
Igocha
красава
15:08
Патриот Сибири
Теперь Дзюба будет обходить Шашлыкoff стороной :)
15:00
oralik
Молодец! Знатно окунул дзюбиньо
14:56