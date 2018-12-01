"Найдите сибиряка!" "Енисей" сравнил Рахимова и Аленичева

"Енисей" в официальном Твиттере выложил коллаж с матча 16-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:1). На первом снимке изображен ежащийся от холода главный тренер грозненцев Рашид Рахимов, на втором - рулевой красноярцев Дмитрий Аленичев, находившийся на игре без шапки.

"Найдите сибиряка на фото!" - говорится в подписи к фото.

На начало игры была зафиксирована температура -14,9 градуса, по ходу встречи столбик опускался до -18.