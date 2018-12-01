"Найдите сибиряка!" "Енисей" сравнил Рахимова и Аленичева

"Енисей" в официальном Твиттере выложил коллаж с матча 16-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:1). На первом снимке изображен ежащийся от холода главный тренер грозненцев Рашид Рахимов, на втором - рулевой красноярцев Дмитрий Аленичев, находившийся на игре без шапки.
"Найдите сибиряка на фото!" - говорится в подписи к фото.
На начало игры была зафиксирована температура -14,9 градуса, по ходу встречи столбик опускался до -18.
Найдите сибиряка на фото! pic.twitter.com/3SkMHiJfot– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 1 декабря 2018 г.
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