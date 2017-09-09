Навас - в стартовом составе "Рубина" на игру против "Спартака"

Стал известен стартовый состав "Рубина" на гостевой матч 9-го тура премьер-лиги против "Спартака", который начнется в 19:00. С первых минут выйдет 37-летний защитник Сесар Навас, который вернулся в казанскую команду.

"Рубин": Рыжиков - Бауэр, Сигурдссон, Навас, Гранат, Набиуллин - Цакташ, М'Вила, Оздоев - Канунников, Карадениз.

Запасные: Акмурзин, Фильцов, Кудряшов, Сорокин, Бурлак, Сонг, Лестьенн.

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"