Навас - в стартовом составе "Рубина" на игру против "Спартака"

Стал известен стартовый состав "Рубина" на гостевой матч 9-го тура премьер-лиги против "Спартака", который начнется в 19:00. С первых минут выйдет 37-летний защитник Сесар Навас, который вернулся в казанскую команду.
"Рубин": Рыжиков - Бауэр, Сигурдссон, Навас, Гранат, Набиуллин - Цакташ, М'Вила, Оздоев - Канунников, Карадениз.
Запасные: Акмурзин, Фильцов, Кудряшов, Сорокин, Бурлак, Сонг, Лестьенн.
Опрос
- Рубин
- Сергей Рыжиков
- Владимир Гранат
- Федор Кудряшов
- Максим Канунников
- Гекдениз Карадениз
- Спартак (футбол)
- Тарас Бурлак
- Сесар Навас
- Магомед Оздоев
- Александр Сонг
- Александр Фильцов
- Янн М`Вила
- Эльмир Набиуллин
- Рагнар Сигурдссон
- Максим Лестьенн
- Мориц Бауэр
- Мийо Цакташ