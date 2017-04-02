Натхо заменил Дзагоева в стартовом составе ЦСКА на матч с "Крыльями"

Стал известен состав ЦСКА на матч 21-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Наставник армейцев Виктор Гончаренко произвел одну замену по сравнению с предыдущей игрой против "Терека" (1:0) - вместо травмированного Алана Дзагоева на поле появится Бибрас Натхо.

Полностью заявка армейцев выглядит следующим образом: Акинфеев - В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий - Вернблум - Фернандес, Натхо, Головин, Тошич - Ионов, Витинью; запасные - Помазун, Игнашевич, Набабкин, Щенников, Чалов, Гордиюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.

Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Крылья Советов"