Натхо с пенальти открыл счет в матче с "Арсеналом" и стал лучшим бомбардиром ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо открыл счет в матче 28-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Израильтянин реализовал пенальти, назначенный за фол на Федоре Чалове в штрафной туляков. Теперь на счету Натхо семь голов в премьер-лиге в нынешнем сезоне. Хавбек стал лучшим бомбардиром армейцев в чемпионате.

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