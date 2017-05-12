20:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Натхо с пенальти открыл счет в матче с "Арсеналом" и стал лучшим бомбардиром ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо открыл счет в матче 28-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Израильтянин реализовал пенальти, назначенный за фол на Федоре Чалове в штрафной туляков. Теперь на счету Натхо семь голов в премьер-лиге в нынешнем сезоне. Хавбек стал лучшим бомбардиром армейцев в чемпионате.

Трансляция матча

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Лекс

то есть когда глушаков завалился, плевать что не попали по нему) главное действие совершил в сторону, а как туляк по ногам попал, это все ГВК) поросята я с вас плачу) получили золото - радуйтесь, чтож вы говном плевать продолжаете?)

20:16

marksan

shpasic____ Издеваешься? Я не болельщик ЦСКА, но есть друзья!

20:11

marksan

Как рано некие его хоронили! Вперёд, Бирбас!

20:10

shpasic

ещё бы парочку пенальти и удалений у Арсенала - тогда ЛЧ в кармане!

20:09