Натхо с пенальти открыл счет в матче с "Арсеналом" и стал лучшим бомбардиром ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо открыл счет в матче 28-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Израильтянин реализовал пенальти, назначенный за фол на Федоре Чалове в штрафной туляков. Теперь на счету Натхо семь голов в премьер-лиге в нынешнем сезоне. Хавбек стал лучшим бомбардиром армейцев в чемпионате.
Лекс
то есть когда глушаков завалился, плевать что не попали по нему) главное действие совершил в сторону, а как туляк по ногам попал, это все ГВК) поросята я с вас плачу) получили золото - радуйтесь, чтож вы говном плевать продолжаете?)
20:16
marksan
shpasic____ Издеваешься? Я не болельщик ЦСКА, но есть друзья!
20:11
marksan
Как рано некие его хоронили! Вперёд, Бирбас!
20:10
shpasic
ещё бы парочку пенальти и удалений у Арсенала - тогда ЛЧ в кармане!
20:09