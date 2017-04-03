Натхо посвятил гол в ворота "Крыльев Советов" своему отцу

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо после победы в матче 21-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (2:1) посвятил забитый мяч своему отцу. Хавбек добавил, что армейцы расслабились в концовке второго тайма.

– Все было под нашим контролем, но заключительные 20 минут матча мы немного проспали, соперник смог нас придавить и забить гол, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Натхо. – Самое главное – что мы смогли удержать победу.

– "Крылья" приехали играть вторым номером. В связи с этим было важно забить быстрый мяч?

– В домашних матчах мы являемся фаворитами, поэтому нам надо идти вперед, прижимать соперников к их воротам. Так случилось и в этом матче. Голу предшествовала великолепная комбинация. Мяч попал к Головину, который хорошо пробил.

– В какой момент поверил, что точно победите? И скажите пару слов о своем голе.

– Поверил, что выиграем, только когда судья дал свисток об окончании матча. Что касается моего гола... В понедельник исполняется девять лет со смерти отца. Он всегда поддерживал меня, наставлял и помогал мне. Рад, что забил, посвящаю гол папе в качестве благодарности за все, что он для меня сделал.