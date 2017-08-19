11:06 | Футбол — РФПЛ

Натхо - о матче с "Уралом": "Легко нам не будет"


Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что его команде будет непросто победить. Он также добавил, что армейцы смогут добиться успеха, если покажут все, на что способны.

– В отношении предстоящего поединка скажу одно: легко нам не будет, но если покажем все, на что способны, уверен, мы выиграем этот матч, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Натхо.

Встреча "Урал" – ЦСКА пройдет сегодня и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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