Натхо - о матче с "Уралом": "Легко нам не будет"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что его команде будет непросто победить. Он также добавил, что армейцы смогут добиться успеха, если покажут все, на что способны.

– В отношении предстоящего поединка скажу одно: легко нам не будет, но если покажем все, на что способны, уверен, мы выиграем этот матч, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Натхо.

Встреча "Урал" – ЦСКА пройдет сегодня и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.