Натхо - о матче с "Уралом": "Легко нам не будет"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что его команде будет непросто победить. Он также добавил, что армейцы смогут добиться успеха, если покажут все, на что способны.
– В отношении предстоящего поединка скажу одно: легко нам не будет, но если покажем все, на что способны, уверен, мы выиграем этот матч, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Натхо.
Встреча "Урал" – ЦСКА пройдет сегодня и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Всего через четыре часа армейцы проведут очередной матч!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 августа 2017 г.
⚽️ #УралЦСКА
🏆 #РФПЛ
⏰ 15:00 мск
🏟 СКБ-Банк Арена
📺 #МатчТВ pic.twitter.com/YMH43shyoy