Натхо может перейти в "Валенсию"

По сообщениям испанских и израильских СМИ полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в летнее трансферное окно может перейти в "Валенсию". Утверждается, что в испанском клубе 29-летнего хавбека рассматривают в качестве основного кандидата на замену Даниэлю Парехо.
Контракт Натхо с армейским клубом рассчитан до лета 2018 года. Сообщается, что в пункте о выкупе прописана сумма в размере шести миллионов евро.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России Натхо провел 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. (Эли ШВИДЛЕР)
Свинству Бой!
а-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха................................................этого чумохода пора на донорские органы сдать, в Израиле за почки хорошие бабки дают.
20:21
BeeBop
Mark Krass...Я с тобой полностью согласен, но зачем тогда Бибрас Валенсии?! Не вижу логики! В ЦСКА он вобщем-то сыгран, лет ему 29, Валенсия - это не последний клуб Испании...
20:20
Mark Krass
Натхо сдал, причем прилично. Надо отпускать, пусть Гордюшенко лучше играет.
20:14