19:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Натхо может перейти в "Валенсию"

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По сообщениям испанских и израильских СМИ полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в летнее трансферное окно может перейти в "Валенсию". Утверждается, что в испанском клубе 29-летнего хавбека рассматривают в качестве основного кандидата на замену Даниэлю Парехо.

Контракт Натхо с армейским клубом рассчитан до лета 2018 года. Сообщается, что в пункте о выкупе прописана сумма в размере шести миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Натхо провел 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. (Эли ШВИДЛЕР)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Свинству Бой!

а-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха................................................этого чумохода пора на донорские органы сдать, в Израиле за почки хорошие бабки дают.

20:21

BeeBop

Mark Krass...Я с тобой полностью согласен, но зачем тогда Бибрас Валенсии?! Не вижу логики! В ЦСКА он вобщем-то сыгран, лет ему 29, Валенсия - это не последний клуб Испании...

20:20

Mark Krass

Натхо сдал, причем прилично. Надо отпускать, пусть Гордюшенко лучше играет.

20:14

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