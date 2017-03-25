Натхо может перейти в "Валенсию"

По сообщениям испанских и израильских СМИ полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в летнее трансферное окно может перейти в "Валенсию". Утверждается, что в испанском клубе 29-летнего хавбека рассматривают в качестве основного кандидата на замену Даниэлю Парехо.

Контракт Натхо с армейским клубом рассчитан до лета 2018 года. Сообщается, что в пункте о выкупе прописана сумма в размере шести миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Натхо провел 16 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. (Эли ШВИДЛЕР)