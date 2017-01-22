Натхо и Тошич не тренировались в общей группе ЦСКА из-за повреждений

ЦСКА на своей странице в твиттере объяснил, почему полузащитники Бибрас Натхо и Зоран Тошич не примут участия в контрольном матче с "Пястом", который начнется в 14.00 по московскому времени. Данная встреча станет второй для армейцев на сборе в испанском Кампоаморе. Хавбеки пропустят эту игру, потому что не принимали участие в тренировках из-за повреждений.

Натхо, как и Тошич, какое-то время не работали в общей группе из-за повреждений https://t.co/Mv2RRwhD1t – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 22 января 2017 г.

Чалов и Жамалетдинов - в "старте" ЦСКА на матч с "Пястом"//

Трансляция матча ЦСКА – "Пяст"