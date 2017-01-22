13:39 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Натхо и Тошич не тренировались в общей группе ЦСКА из-за повреждений

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ЦСКА на своей странице в твиттере объяснил, почему полузащитники Бибрас Натхо и Зоран Тошич не примут участия в контрольном матче с "Пястом", который начнется в 14.00 по московскому времени. Данная встреча станет второй для армейцев на сборе в испанском Кампоаморе. Хавбеки пропустят эту игру, потому что не принимали участие в тренировках из-за повреждений.

Чалов и Жамалетдинов - в "старте" ЦСКА на матч с "Пястом"//
Трансляция матча ЦСКА – "Пяст"

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Материалы REN-TV

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