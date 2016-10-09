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Натан Бартфельд: "Николаев вряд ли захочет остаться во главе судейского департамента"

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Инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд отметил, что у исполняющего обязанности главы судейского департамента РФС Алексея Николаева слишком мягкий характер для такой работы. По его словам, на своей должности Николаев пробудет не дольше полугода.

- Николаев - человек порядочный, но его характер немножко мягковат, - приводит ТАСС слова Бартфельда. - На его должности нужна политика кнута и пряника, но кнут должен быть жестким. Мне кажется, он пробудет на своем посту еще полгода, но окончательно не останется. Думаю, он сам не захочет остаться на более длительный срок.

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