Натан Бартфельд: "Николаев вряд ли захочет остаться во главе судейского департамента"

Инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд отметил, что у исполняющего обязанности главы судейского департамента РФС Алексея Николаева слишком мягкий характер для такой работы. По его словам, на своей должности Николаев пробудет не дольше полугода.

- Николаев - человек порядочный, но его характер немножко мягковат, - приводит ТАСС слова Бартфельда. - На его должности нужна политика кнута и пряника, но кнут должен быть жестким. Мне кажется, он пробудет на своем посту еще полгода, но окончательно не останется. Думаю, он сам не захочет остаться на более длительный срок.