Натан Бартфельд: "Нарушение Кудряшова на Зобнине не тянуло на удаление"

Судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд считает, что нарушение защитника "Ростова" Федора Кудряшова на хавбеке "Спартака" Романе Зобнине в матче 10-го тура чемпионата России не тянуло на удаление. Согласно новым методическим рекомендациям Международной федерации футбола по судейству, если действия игрока были агрессивные, но не умышленные, то ему показывается желтая карточка.
– Там желтая карточка, красной не было, – приводит ТАСС слова Бартфельда. – Во-первых, Кудряшов не видел игрока. Во-вторых, новые рекомендации ФИФА гласят, что даже если действия футболиста были агрессивные, но не умышленные и средней силы удара, то это желтая карточка. Если бы это движение было в кость или бедро, то есть в незащищенное место, то это уже красная, а он попал ему в руку и часть живота, поэтому квалифицировать больше, чем на желтую карточку, невозможно.
Раньше, когда не было специальных рекомендаций ФИФА, мы мучились с принятием решения, потому что в правилах было четко написано, что удар соперника без мяча – красная карточка. Сейчас же можно сослаться на эти рекомендации – если агрессия не была произведена с большой силой, то это желтая карточка.
Странник-777
Помнится Барьентос в прыжке ногами тоже чуть не оторвал голову спартаковскому Иванову. Тогда тоже нашлисб дебилы, утверждающие, что красной не было, мол, не умышленно... Кудряшов - потенциальный убийца. Если не одумается, то точно кого-то убьет на поле.
12:36
storog1977
После прошлого тура его мнение считалось весьма авторитетным, теперь он стал дилетантом-евреем и иностранным клоуном. Красавы сектанты)))
12:35
F. Zane
Натаха, а ты видел, что до этого творил удаленный игрок? Че за бред))) ахаха, то есть рука и область печени у него доспехами закрыты были и это только желтая?) какие же дебилы там работают...
12:30
Alex4228
Как то странно было читать ....ну типа ведь не поломали ....ну нарушил с кем не бывает...дать желтую и порядок. А как было бы хорошо для таких комментаторов сломать и по возможности надолго.......Только футболисты тоже люди. И деньги им платят за игру а не за костоломство. И если всем разрешать- то будут бои без правил в худшем виде.Проигрывать никто не хочет, но надо быть мужиеами. Тем более что Федор сам признал факт нарушения. А таким комментатором один совет - встаньте на место пострадавшего, получите по полной. Может поумнеете.
12:30
ki
никнейм1 ))) "срыв атаки" в моем мессадже, это про случай из другого матча, совсем из другого. в общем все кроме тебя поняли, о чем я.
12:29
никнейм1
ki. какой срыв атаки? Зобнин бежал к своим воротам, посмотри повтор. Жёлтую от силы надо давать, так и было бы , если б спартаковец так нарушил. У нас двойные стандарты для Зенита, ЦСКА, Спартака и Локо, в отличии от других команд. Или по твоему в УЕФА и ФИФА дебилы сидят?
12:24
доктор Фишер
Всякие дилетанты-евреи несут хрень. Красная была стопроцентной, Кудряш сыграл намеренно грубо, желая нанести травму сопернику. Федя - игрочишко слабенький, техники никакой, только грубость, так же его удалили с "Баварией". Не случайно Кудряша выгнали из "Спартака", теперь он мстит.
12:24
shpasic
хаха, иностранный клоун! и таких предлагают преглашать на решающие матчи?! ну уж нет! наши хусаиновы, карасёвы и мешковы сами разберуться уж.
12:17
Адекватный Зритель_
Вопреки------- Экий ты долбоящер... Феерический. Самое время тебе попробовать на печке до реки доехать, щуку поймать. Она твои желания и исполнит.
12:17
ki
"вопреки", так че балаболить - напиши петицию за этих бесхребетных ты. говорить-то не мешки ворочать.
12:01
ki
и скажем честно, реноме у кудряшова уже сложилось и оно всегда будет ему добавлять "еще половину желтой" карточки
12:00
ki
ой я не могу ))) с другой стороны, "желтую" это нарушение совершенно точно "перетянуло". и где та грань, когда надо ограничиться желтой, а когда надо изгнать грубияна ? как это измерить ? в любом случае, "красная" вместо "желтой" это меньшее зло, чем просто совсем оставить без внимания грубый срыв атаки, не то что не дав грубияну карточки, а вовсе не обратив внимания на нарушение и не остановив игру.
11:59
Вопреки
Поражает бесхребетность ростовских болел, на фоне беспредела футбольных решал московских и питерских, организованности болельщицких объединений зенитовских и спартаковских, отстаивающих интересы своих команд, пусть и не справедливые, но бьются, создают петиции, требуют отставок, вызывают на разговор Мутковских пешек и самого "честного" функционера... А что ростовчане ? Поплакали, признали, что их любимцев топят, решили их поддержать встречей в аэропорту "мужиками" и ВСЕ !!! Неужели вам не понятно, что руководству области глубоко плевать на то, что творит бригада Мутко с клубом, откровенно давая понять, что в этом сезоне и в будущем не позволят "Ростову" мешать трем клубам с главными болелами в Кремле и Правительстве, делить ЛЧ бабло и премиальные за пьедестал...Что по команде из столиц не один спонсор в клуб не придет, как бы Бердыев и КО не упирался, доказывая свои перспективы с командой... (и в итоге уйдет из клуба со своей бригадой тренерской и игроками, верившими в светлое будущее маленькой команды... и правильно сделают). Нет в регионе такого руководителя как был в свое время в Татарстане (Шаймиев), дорожившего честью своей, клуба и болельщика, не позволяя столичным решалам унижать свое детище... И что случилось с "Рубином" после смены власти в республике ? Но если власть областная такая беззубая, то кто кроме болел должен встать на защиту своего клуба и команды, растревожившей улей шершней, привыкших жить по-понятиям ? Где петиции на сайтах инета, обращения в УЕФА и ФИФА, подключения иностранных фанатов клуба или того же Гацкана, Азмуна и др. для освещения в зарубежной прессе безобразий с арбитражом в российском футболе ? Вместо этого бывшие великие игроки ростовские, но не удавшиеся тренеры (Андреев), поливают грязью свою родную команду лишь из-за собственной мерзости и зависти к успехам Бердыевского тренерского штаба и игроков.. И опять болелы на это никак не реагируют. Так что вы хотите тогда, чтобы и дальше о "Ростов" вытирали ноги, не позволяя ему подняться выше, так привычного и удобного для столиц места клуба в середине и подвале таблицы ? Хотелось бы посмотреть в глаза главарям футбольных фанатов ростовских...если таковые вообще имеются. Грустно, уважаемые...
11:56