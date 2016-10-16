Натан Бартфельд: "Нарушение Кудряшова на Зобнине не тянуло на удаление"

Судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд считает, что нарушение защитника "Ростова" Федора Кудряшова на хавбеке "Спартака" Романе Зобнине в матче 10-го тура чемпионата России не тянуло на удаление. Согласно новым методическим рекомендациям Международной федерации футбола по судейству, если действия игрока были агрессивные, но не умышленные, то ему показывается желтая карточка.

– Там желтая карточка, красной не было, – приводит ТАСС слова Бартфельда. – Во-первых, Кудряшов не видел игрока. Во-вторых, новые рекомендации ФИФА гласят, что даже если действия футболиста были агрессивные, но не умышленные и средней силы удара, то это желтая карточка. Если бы это движение было в кость или бедро, то есть в незащищенное место, то это уже красная, а он попал ему в руку и часть живота, поэтому квалифицировать больше, чем на желтую карточку, невозможно.

Раньше, когда не было специальных рекомендаций ФИФА, мы мучились с принятием решения, потому что в правилах было четко написано, что удар соперника без мяча – красная карточка. Сейчас же можно сослаться на эти рекомендации – если агрессия не была произведена с большой силой, то это желтая карточка.