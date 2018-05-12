22:21 | Футбол — РФПЛ

"Настроение - весна!" Крыша арены "Санкт-Петербург" будет открыта на матче со "СКА-Хабаровском"

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Матч 30-го тура РФПЛ между "Зенитом" и "СКА-Хабаровском" пройдет при открытой крыше стадиона "Санкт-Петербург". Встреча состоится 13 мая, в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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makszhernov78

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22:27

баламошка

Снесло ветром картонную)

22:25

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