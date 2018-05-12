"Настроение - весна!" Крыша арены "Санкт-Петербург" будет открыта на матче со "СКА-Хабаровском"

Матч 30-го тура РФПЛ между "Зенитом" и "СКА-Хабаровском" пройдет при открытой крыше стадиона "Санкт-Петербург". Встреча состоится 13 мая, в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
Настроение – весна! pic.twitter.com/OqpAtU09EN– Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 12 мая 2018 г.
Отличная новость: завтра крыша будет открыта! #Зенит СКА pic.twitter.com/fNV9GI2FKs– "Санкт-Петербург" (@spb_stadium) 12 мая 2018 г.
makszhernov78
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22:27
баламошка
Снесло ветром картонную)
22:25