22:40 | Футбол — РФПЛ

Наставник "Индепендьенте": "Судя по всему, "Зенит" не будет приобретать Ригони"


Главный тренер "Индепендьенте" Ариэль Олан заявил, что полузащитник команды Эмилиано Ригони вряд ли станет игроком "Зенита". По данным СМИ, российский клуб был готов заплатит за хавбека около 10 миллионов евро.

– Судя по всему, "Зенит" не будет приобретать Ригони, – цитирует Ole Олана. – И это хорошо, поскольку "Индепендьенте" сохранит хорошего игрока. Тем не менее продажа футболистов – необходимая вещь для дальнейшего существования. Если мы получим по Ригони еще одно привлекательное предложение – обязательно его рассмотрим.

Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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