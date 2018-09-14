"Нашли багаж Аленичева". Волейболист Спиридонов встретил экс-тренера "Спартака" в Казани

Волейболист казанского "Зенита" и болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов встретил в Казани Дмитрия Аленичева, который ранее был игроком и тренером красно-белых, а сейчас возглавляет "Енисей".

- Вместе с Егором Титовым нашли багаж Дмитрия Анатольевича, - написал спортсмен в Твиттере.

Завтра "Енисей" сыграет в Казани с "Рубином" в матче седьмого тура чемпионата России. Начало в 14.00 по московскому времени.

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