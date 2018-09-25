Нападающий "Спартака" вызван в сборную Либерии

Нападающий "Спартака" Силванус Нимели получил приглашение в сборную Либерии на матчи отборочного турнира Кубка африкански наций против Конго, сообщает пресс-служба красно-белых. Игры состоятся 11 и 14 октября.

Нимели стал игроком "Спартака" этим летом. Он выступает за "Спартак-2". В ОЛИМП-ФНЛ форвард провел 8 матчей, в которых забил 2 мяча. Из-за вызова в сборную он пропустит матч против "Тамбова", который состоится 13 октября.