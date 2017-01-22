13:20 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Нападающий молодежной сборной Аргентины проходит просмотр в "Урале"

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Нападающий молодежной сборной Аргентины Макси Ролон проходит просмотр в "Урале", информирует пресс-служба екатеринбуржцев. 22-летний форвард включен в состав команды на товарищеский матч против румынской "Астры", который подопечные Александра Тарханова проводят в рамках тренировочного сбора на Кипре. На данный момент Ролон, ранее выступавший за молодежный состав "Барселоны", является свободным агентом.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Проба положительна

Ну ясно..один матч за 5 сборную молодёжную..поиграл немного в Барсе..и уже такое громкое название!!! Чуть ли не новый Месси приезжает..

13:35 22 января

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