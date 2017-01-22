Нападающий молодежной сборной Аргентины проходит просмотр в "Урале"

Нападающий молодежной сборной Аргентины Макси Ролон проходит просмотр в "Урале", информирует пресс-служба екатеринбуржцев. 22-летний форвард включен в состав команды на товарищеский матч против румынской "Астры", который подопечные Александра Тарханова проводят в рамках тренировочного сбора на Кипре. На данный момент Ролон, ранее выступавший за молодежный состав "Барселоны", является свободным агентом.