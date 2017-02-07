Нападающий из Нигерии отказался переходить в "Ростов" по совету агентов

Лучший бомбардир чемпионата Нигерии Стефан Одей не захотел переходить в "Ростов", информирует портал The Nation Nigeria. Как сообщил сам футболист, агенты посоветовали ему продолжить карьеру в Бельгии или Норвегии.
– Я не могу сказать ничего конкретного об этом интересе, так как мое дело – играть в футбол, – сказал 19-летний нападающий клуба МФМ. – Я доверяю своим представителям и надеюсь, что следующий сезон станет для меня еще более успешным.
В прошлом сезоне Одей забил девять голов, в этом с пятью забитыми мячами он лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Нигерии.
Басист
serzheo === Вам товарищ Бердыев раскрутил Бухарова, Рязанцева, Новосельцева и Могилевца - это слёту, навскидку. А вы их всех тупо на скамейке сгноили. Так что не надо теперь собственные косяки валить на товарища Бердыева и говорить, что он для российского футбола ничего не делает.
18:18
serzheo
Масай, 19-ти лет отроду, был остро необходим товарищу Бердыеву. Многие спросят - "Зачем". А я отвечу - ибо привык товарищ Бердыев руки греть на трансферах. Раскручивать Петь Ивановых ему не с руки - за это не платят. Ну ничего, в Африке народу много, за еду готовы ехать. Не робей товарищ Бердыев.
18:08
abs68
Вспомнилось когда в ЮАР внезапно выпал снег многие жители подумали что наступил конец света и 7 человек умерли от холода. Из Нигерии в холодную Норвегию - агенты над парнем не слабо так поглумились, надеюсь парень выживет)))
17:53
King's Bounty IIII
Ну и бог с ним...
17:52
serzheo
Кххх)))))))))))
17:50
Вопреки
Конечно... агентам с "Ростова" никакого навара не срубить, вот и наплели пацану где "лучше"...Разогнать эту братию купи-продай. У Бердыева нападающих и без этого юнца хватает, так-что не велика потеря... если это вообще не вброс очередной
17:43
shpasic
по совету своих селюков)
17:35
Басист
Ну скажи спасибо агентам, чо. Бекиевич бы из тебя второго Азмуна вырастил. А так пробивайся сам, как повезёт.
17:30