Нападающий из Нигерии отказался переходить в "Ростов" по совету агентов

Лучший бомбардир чемпионата Нигерии Стефан Одей не захотел переходить в "Ростов", информирует портал The Nation Nigeria. Как сообщил сам футболист, агенты посоветовали ему продолжить карьеру в Бельгии или Норвегии.

– Я не могу сказать ничего конкретного об этом интересе, так как мое дело – играть в футбол, – сказал 19-летний нападающий клуба МФМ. – Я доверяю своим представителям и надеюсь, что следующий сезон станет для меня еще более успешным.

В прошлом сезоне Одей забил девять голов, в этом с пятью забитыми мячами он лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Нигерии.