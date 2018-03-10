Нападающий "Динамо" Марков пропустит около двух недель из-за травмы медиальной связки колена

Пресс-атташе "Динамо" Игорь Ершов рассказал, что нападающий бело-голубых Евгений Марков получил травму медиальной связки колена в матче 21-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:1), поэтому он не принимает участие в игре с "Краснодаром". При этом игрок должен восстановиться уже к следующему матчу бело-голубых с "Арсеналом", который пройдет 1 апреля.

- Марков получил травму в матче с "Уфой", - сказал Ершов. - У него повреждение медиальной связки колена. Игрок пропустит немного, порядка полутора-двух недель. К следующему матчу он будет готов.

23-летний нападающий перешел в "Динамо" из "Тосно" 18 января. В матче с "Уфой" игрок отметился голом. (Павел ГУРЕВИЧ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)