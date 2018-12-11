Нападающий ЦСКА Жиронкин перенес операцию

Нападающий ЦСКА Виталий Жиронкин во вторник перенес операцию в связи с травмой голеностопного сустава, информирует официальный сайт армейцев. 18-летний форвард получил повреждение в матче 17-го тура молодежного первенства против "Енисея" (2:1).

В текущем сезоне Жиронкин провел 12 матчей за ЦСКА в молодежном первенстве и забил 8 голов.

Все о чемпионате России - здесь