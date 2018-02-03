Нападающий "Црвены Звезды" Боаки может перейти в чемпионат России

Спортивный директор "Црвены Звезды" Митар Мркела не исключил, что нападающий Ричмонд Боаки может сменить клуб во время зимнего трансферного окна. Поего словам, интерес к подписанию контракта с форвардом проявляют команды из России и Китая.

– Возможно, что Боаки уйдет во время зимнего трансферного окна. К нему проявляют интерес клубы из России и Китая, поэтому переход может состояться, – приводит "Спортски Журнал" слова Мркелы. – Замена Канга? Мы не планируем ее искать. Только есть будет какой-то интересный вариант.

Ранее сообщалось о том, что в переходе Боаки заинтересованы ЦСКА и "Локомотив". Напомним, что "Црвена Звезда" – соперник армейцев по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч между клубами пройдет 13 февраля в Белграде. Ответная игра состоится 21 февраля в Москве.

СМИ: ЦСКА интересуется форвардом "Црвены Звезды" Боаки