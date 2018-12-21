"Нам с Татьяной надо было разводиться по центральному телевидению". Радимов - о скандале с Глушаковым

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов иронично прокомментировал ситуацию с разводом капитана "Спартака" Дениса Глушакова. 31-летний хавбек подробно рассказал о ситуации в своей семье в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

- Во мы с Татьяной (Булановой - Прим. "СЭ") промахнулись ... Надо разводиться по центральному телевидению, - написал Радимов в своем Твиттере.

Бл...Во мы с Татьяной промахнулись ....надо разводиться по центральному телевидедению!-))) – Владислав Радимов (@radimov02) 21 декабря 2018 г.

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