18:54 | Футбол — РПЛ

"Нам с Татьяной надо было разводиться по центральному телевидению". Радимов - о скандале с Глушаковым

Обсудить
0

Главный тренер "Зенита-2"  Владислав Радимов иронично прокомментировал ситуацию с разводом капитана "Спартака"  Дениса Глушакова. 31-летний хавбек подробно рассказал о ситуации в своей семье в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1"

- Во мы с Татьяной (Булановой - Прим. "СЭ") промахнулись ... Надо разводиться по центральному телевидению, - написал Радимов в своем Твиттере.

"Он готов чуть ли не заказать меня". Жена Глушакова рассказала о своем муже

 

Опрос

Кто станет чемпионом России-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
Материалы других СМИ
Загрузка...