Налду провел первую тренировку в "Краснодаре"

Новичок "Краснодара" Налду провел первую тренировку в составе российской команды, сообщает официальный сайт клуба. Футболист, купленный у "Спортинга" на 4,5 миллиона евро, прилетел в Краснодар в среду рейсом из Вены. Сразу же по прилету для бразильца, которого сопровождали супруга и агент, была организована экскурсия на новый стадион клуба. На медиаэкране футболист увидел свою фотографию с приветственными словами на португальском языке.

Прямо со стадиона Налду проследовал на УТБ "Четук" где был представлен тренерскому штабу с партнерами и принял участие в тренировке команды. "Быки" работали в усеченном составе без травмированных и уехавших в сборную игроков.