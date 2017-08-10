Налду перешел из "Краснодара" в "Эспаньол"

Защитник "Краснодара" Налду продолжит карьеру в "Эспаньоле", информирует официальный сайт краснодарцев. Пресс-служба "Эспаньола" сообщила о том, что контракт подписан по системе "3+1". Отмечается, что футболист прилетит в Россию в ближайшие выходные для того, чтобы решить личные проблемы, и вернется в понедельник обратно в Испанию.

28-летний бразилец перешел в российский клуб из лиссабонского "Спортинга" летом прошлого года. В сезоне-2016/17 он провел в составе "быков" 24 матча в трех турнирах, забив два гола.