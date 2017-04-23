Налду: "Краснодар" много контролирует мяч, но пока не преуспел в завершении"

Защитник "Краснодара" Налду в перерыве домашнего матча 24-го тура чемпионата России с "Арсеналом" подчеркнул, что его команда во втором тайме постарается реализовать свои моменты и забить гол.

– Я думаю, что такое количество моментов связано с тем, что "Арсенал" больше играет в контратаку, – сказал Налду в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы достаточно много контролируем мяч, но, к сожалению, в завершении пока не преуспели.

Удивительна ли такая игра "Арсенала"? Безусловно, ожидали такую игру от соперника, они играют на выезде, плюс для них тоже важны очки, ведь они находятся в зоне вылета. Для "Краснодара" очень важно выиграть, потому что мы должны выполнять свои задачи. Во втором тайме постараемся реализовать свои моменты и забить гол.

Трансляция матча "Краснодар" – "Арсенал"