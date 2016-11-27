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Налду: "Гол Окриашвили просто потрясающий"

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Защитник "Краснодара" Налду после победы над "Зенитом" (2:1) в домашнем матче 15-го тура подчеркнул, что удача была на стороне его команды. Также бразильский защитник назвал решающий гол встречи, забитый нападающим Торнике Окриашвили, потрясающим, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Игра была равной, – отметил Налду. – Возможно, в какие-то моменты мы владели преимуществом на поле, контролировали мяч в обоих таймах. У нас не было много моментов, но я считаю нашу победу заслуженной. Может, "Зенит" заслуживал ничьей, но удача была на нашей стороне.

– Поздравили Окриашвили в раздевалке?

– Да, поздравили.

– Как отреагировали на его гол?

– Конечно, с его техникой гол получился неординарным. Это было просто потрясающе!

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