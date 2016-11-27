Налду: "Гол Окриашвили просто потрясающий"

Защитник "Краснодара" Налду после победы над "Зенитом" (2:1) в домашнем матче 15-го тура подчеркнул, что удача была на стороне его команды. Также бразильский защитник назвал решающий гол встречи, забитый нападающим Торнике Окриашвили, потрясающим, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Игра была равной, – отметил Налду. – Возможно, в какие-то моменты мы владели преимуществом на поле, контролировали мяч в обоих таймах. У нас не было много моментов, но я считаю нашу победу заслуженной. Может, "Зенит" заслуживал ничьей, но удача была на нашей стороне.



– Поздравили Окриашвили в раздевалке?



– Да, поздравили.



– Как отреагировали на его гол?



– Конечно, с его техникой гол получился неординарным. Это было просто потрясающе!