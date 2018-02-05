Наир Тикнизян: "Понтус сказал, что я ничего не умею и отправил работать в супермаркет"

Молодой полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян, который тренируется с первой командой на сборе в Кампоаморе, отметил, что ему часто приходится выслушивать советы от опытных игроков.

– Без этого никак. Отличная, кстати, закалка для молодежи. Через такое нужно пройти каждому, кто только начинает карьеру, ни в коем случае не обижаться, а выносить что-то конструктивное. Когда тебе "пихают", ты узнаешь много полезного, и твоя задача – постараться не делать тех ошибок, которые ты допускал до этого. У каждого человека своя психология, я в основном воспринимаю критику нормально, хотя иногда это бывает нелегко (улыбается).

– Кто из старожилов особенно заботится о том, чтобы вы каждую секунду имели пищу для размышлений?

– Если говорить именно про подсказ, выделю Сергея Игнашевича. Мы часто попадаем в одну команду в игровых заданиях, в двусторонках, и он всегда дает много советов. Не слушать опытного мастера с таким багажом знаний – грех, поэтому стараюсь запоминать все, что он говорит.

– Ну а "пихает", конечно же, Вернблум.

– Именно. Однажды на тренировке Понтус даже "отправил" меня работать в супермаркет (смеется).

– Как так?

– После неудачного игрового отрезка сказал, что, дескать, на поле я ничего не умею, так что лучше сменить профессию (улыбается). Такие вещи нужно пропускать мимо ушей, воспринимать с улыбкой, с долей самоиронии. Абсолютно нормальная ситуация. Без критики ты не вырастешь как футболист, так что всё это мне только в помощь.

– Английский хорошо понимаете?

– К моему счастью, не очень. Благодарен школе, в которой учился, что меня не перегружали этим предметом (смеется). Все потому, что у меня был немецкий. Хотя Понтус может ввернуть словцо и по-русски, от него не скроешься.