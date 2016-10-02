21:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Наиль Измайлов: "За игру не стыдно, обидно за результат"

0
0
0
2

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов после поражения от "Зенита" (2:4) в гостевом матче 9-го тура чемпионата России подчеркнул, что ему не стыдно за игру команды в этой встрече. По словам Измайлова, обидно за итоговый результат встречи.

- Мы – "Спартак"! За игру не стыдно! Ребята молодцы! - написал Измайлов на своей странице в Facebook. - Играть с командой, занимающей третью строчку в таблице, с позиции силы – это важно. Не без ошибок, но играли! Обидно за результат...

Опрос

Повлияло ли судейство на результат игры "Зенит" - "Спартак"?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

im_minami

стыдно за судейство ужасное

21:47

im_minami

стыдно за кретина судью

21:47

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ