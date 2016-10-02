Наиль Измайлов: "За игру не стыдно, обидно за результат"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов после поражения от "Зенита" (2:4) в гостевом матче 9-го тура чемпионата России подчеркнул, что ему не стыдно за игру команды в этой встрече. По словам Измайлова, обидно за итоговый результат встречи.

- Мы – "Спартак"! За игру не стыдно! Ребята молодцы! - написал Измайлов на своей странице в Facebook. - Играть с командой, занимающей третью строчку в таблице, с позиции силы – это важно. Не без ошибок, но играли! Обидно за результат...