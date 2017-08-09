Наиль Измайлов: "В четверг вылетаю на переговоры с авторитетным футболистом"

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов в интервью "СЭ" отметил, что клуб продолжает работу по поиску новичков, и уже в этот четверг проведет переговоры с авторитетным футболистом. Специалист считает, что красно-белым нужно усиление.

– На какой стадии работа по поиску новичков сейчас?

– Было бы большой ошибкой считать, что она завершена, – ведется в круглосуточном режиме и, прежде всего, на основе пожеланий и рекомендаций главного тренера, которому выдан полноценный карт-бланш. На необходимые покупки клубом выделены средства.

И как лишнее тому подтверждение, уже в четверг вылетаю на переговоры с одним достаточно авторитетным футболистом, которого Массимо хотел бы видеть в "Спартаке". Между прочим, клубы уже пришли к соглашению, но последнее слово – за самим игроком. Причем это не последний кандидат из тех, кого называет сегодня Каррера и кого клуб рассчитывает приобрести.

Да, безусловно, "Спартак" нуждается в усилении. Но повторю, что, кроме этого, необходим всесторонний анализ игры в стартовых матчах чемпионата. Поскольку победить "Динамо" и "Уфу" наша команда была способна и составом, завоевавшим золото в прошлом сезоне. Даже при отсутствии Зобнина. (Сергей ЕГОРОВ)