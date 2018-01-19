Наиль Измайлов: "Спартак" приложит все усилия, чтобы Джикия сыграл на ЧМ-2018"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов подчеркнул, что клуб сделает все, чтобы защитник Георгий Джикия успел восстановиться к чемпионату мира-2018. Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

- Мы будем разбираться в причинах систематических травм наших игроков, - цитирует ТАСС Измайлова. - Я очень сильно расстроен. Георгий - душа всей команды. Руководство и болельщики желают ему скорейшего выздоровления. Мы приложим все усилия, чтобы он как можно быстрее восстановился и смог сыграть на чемпионате мира, реализовав свою мечту.