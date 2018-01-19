00:42 | Футбол — РФПЛ

Наиль Измайлов: "Спартак" приложит все усилия, чтобы Джикия сыграл на ЧМ-2018"

2

Вице-президент "Спартака"  Наиль Измайлов подчеркнул, что клуб сделает все, чтобы защитник Георгий Джикия успел восстановиться к чемпионату мира-2018. Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1).

- Мы будем разбираться в причинах систематических травм наших игроков, - цитирует ТАСС Измайлова. - Я очень сильно расстроен. Георгий - душа всей команды. Руководство и болельщики желают ему скорейшего выздоровления. Мы приложим все усилия, чтобы он как можно быстрее восстановился и смог сыграть на чемпионате мира, реализовав свою мечту.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Болела_23

да уж, разберетесь в ваших физруках, больше всех крестов в Спартаке.... Может лучше как в бедных командах, без физруков обходиться?

02:48

Помощник Президента

А как будут выглядеть ваши усилия? Существуют определённые сроки восстановления...

01:57