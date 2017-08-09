Наиль Измайлов: "Спартак" доказал свою силу, взяв Суперкубок"

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов в интервью "СЭ" отметил, что в прошлом сезоне красно-белые лидировали в весенней части чемпионата страны и без нынешних новичков команды. Руководитель отметил, что благодаря сохранению состава столичный клуб смог выиграть Суперкубок России.

– Прошлый осенний отрезок чемпионата "Спартак" закончил на первом месте, о чем сейчас вряд ли стоит говорить.

– Да, и перед зимним антрактом мы опережали ближайших конкурентов на пять очков, – сказал Измайлов. – И это при том, что у нас тогда еще не было защитника Джикии, хавбека Самедова и нападающего Луиза Адриану. Причем двое последних приобретены по просьбе Массимо Карреры.

Что касается Джикии, то его кандидатура, предложенная клубом, естественно, была согласована с главным тренером команды. Ну а таких футболистов, как Промес, Глушаков, Фернанду, Ещенко, Зобнин и еще целый ряд других, Каррера получил, как говорится, в наследство. Причем троих последних пригласили как раз в прошлогоднее летнее трансферное окно. Это игроки, сумевшие завоевать золотые медали. А благодаря тому, что их удалось сохранить, в нынешнее межсезонье к очередному старту готовилась опытная, сыгранная, с отлаженными взаимосвязями, дисциплинированная команда.

Свою силу она доказала, взяв еще один трофей – Суперкубок. И эта победа добыта без одного из ключевых исполнителей – Зобнина, который, к огромному сожалению, получил серьезную травму в ходе Кубка конфедераций. (Сергей ЕГОРОВ)