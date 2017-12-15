Наиль Измайлов: "Спартак" будет усиливать состав. Каррера назвал имена"

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов подчеркнул, что красно-белые будут активно работать во время зимнего трансферного окна. По его словам, главный тренер спартаковцев Массимо Каррера назвал имена игроков, которых хотел бы видеть в команде.

– Мы точно будем усиливаться. Знаем, на какие позиции нужны новички, – приводит "Спорт FM" слова Измайлова. – Не просите конкретики. Трансферы любят тишину. В онлайн-режиме вести эту работу крайне неудобно и экономически невыгодно. Каррера обозначил позиции и игроков, которых хотел бы видеть в команде. Будем активно работать.

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