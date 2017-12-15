23:45 15 декабря | Футбол — РФПЛ

Наиль Измайлов: "Спартак" будет усиливать состав. Каррера назвал имена"

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Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов подчеркнул, что красно-белые будут активно работать во время зимнего трансферного окна. По его словам, главный тренер спартаковцев Массимо Каррера назвал имена игроков, которых хотел бы видеть в команде.

– Мы точно будем усиливаться. Знаем, на какие позиции нужны новички, – приводит "Спорт FM" слова Измайлова. – Не просите конкретики. Трансферы любят тишину. В онлайн-режиме вести эту работу крайне неудобно и экономически невыгодно. Каррера обозначил позиции и игроков, которых хотел бы видеть в команде. Будем активно работать.

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https://sportfm.ru/news/izmaylov-spartak-budet-usilivat-sostav-karrera-nazval-imena.html

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (5)
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SpaMan

Валерий Милан-Монако Двух защитников и классного полузащитника в помощь нападении) Вперед! 00:04 --- Я бы уточнил. 2 защитников и классного опорника в помощь Фернанду. Тогда Глушак и Зобнин разгрузятся малость. Я вообще думал почему бы не попробовать на месте опорника например Таски или Бокетти

01:06

Русский

Очень надеюсь, что новички появятся уже на первом сборе команды... И, да - за провальную летнюю трансферную кампанию таки обязаны теперь ответить качественно!

01:04

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

- Имя, сестра, имя! (с)

00:12

Валерий Милан-Монако

Двух защитников и классного полузащитника в помощь нападении) Вперед!

00:04

Kot, kotoryi

как и зимой работали?

23:50 15 декабря